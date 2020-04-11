İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle getirilen kısıtlamalar tedricen kaldırılarak birçok işletme ve kurum yaklaşık bir ay sonra yeniden açıldı.

Bazı milletvekillerinin salgın nedeniyle ülke genelinde karantina uygulama çağrılarına karşın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "çalışanların toplu halde bulunmasını gerektirmeyen işletmelerin gerekli sağlık kurallarına uyarak" faaliyetlerine yeniden başlaması talimatı bugünden itibaren Tahran dışındaki eyaletlerde uygulanmaya başlandı.

"Akıllı Sosyal Mesafe Planı" adı verilen plana göre, ülke genelindeki "düşük riskli" iş ve işletmeler bugün faaliyetlerine başlarken, başkent Tahran'daki işletmeler ise 18 Nisan'da açılacak. Açılmasına izin verilen işletmeler sıkı denetimlere tabi tutulacak ve sağlık kurallarına uymadıkları tespit edilen işletmeler ise mühürlenecek.

İran Esnaf Odası, önceki günlerde salgın için yüksek risk oluşturan iş ve meslek gruplarını açıkladı. Buna göre, alışveriş merkezleri, kapalı çarşılar, restoranlar, kafeler, yüzme havuzları, saunalar ve güzellik salonları gibi işletmeler yüksek risk grubunda sayılarak, açılmalarına izin verilmedi.

Ülke genelindeki devlet kurumlarında görev yapan memurlar için de mesai saatleri 07.00- 14.00 arasında olacak şekilde düzenlendi.

İran devlet televizyonunun yayımladığı görüntülerde, yaklaşık bir ay sonra kısıtlamaların kaldırılmasıyla özellikle başkent Tahran'da olmak üzere ülke genelinde bazı noktalarda sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü. Bu da virüsün daha fazla yayılacağına yönelik endişeleri beraberinde getirdi.

Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, söz konusu endişelere yönelik yaptığı açıklamada, uzun süreli tatillerin ciddi boyutlarda işsizliğe yol açacağını belirterek, "Şu anda yaklaşık 3,3 milyon çalışan bu virüs nedeniyle doğrudan zarar gördü. 1,5 milyondan fazla resmi ve gayri resmi işletme faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kaldı. Uzun süreli tatiller ülkede 4 milyon kişiyi işsiz bırakabilir." diyerek, bazı işletmelerin faaliyetlerine başlamasının gerekliliğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ise ülke çapında karantina uygulamasının etkili olmayacağı için uygulanmadığını ifade etti.