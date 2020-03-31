Üçüncü haftanın sonlarında ülkede salgının zirveye ulaştığını ve ondan sonra da ciddi şekilde artmadığını kaydeden Babai, "Nevruz Bayramı'nın 10 gün öncesinden (10 Mart) itibaren birçok eyalette salgın vakaları sabitlendi. Şu an bazı eyaletlerde ise vaka sayılarında azalma görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya, İspanya, İngiltere ve ABD'deki vakaların henüz zirveye ulaşmadığını, buna karşılık İran'da durumun genel olarak sabitlendiğini ifade eden Babai, "İran'daki vakalarda düşüş eğilimi var ancak halkın tedbirlere riayet etmemesi halinde bazı eyaletlerde tekrar yüksek vaka oranlarıyla karşı karşıya kalabiliriz." uyarısında bulundu.

Ülkede şu an 100 binin üzerinde hemşire ve 12 binin üzerinde doktorun Kovid-19 hastalarıyla ilgilendiğini aktaran Babai, "Bakanlık olarak iki önemli husus önceliğimizdir. Birincisi ölüm oranlarını azaltmak, ikincisi ise salgının yayılmasını önlemek için zaman kazanmaktır." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 hastaları için devlet hastanelerinde yapılan testler ve hastane hizmetlerinin ücretsiz olduğunu bildiren Babai, özel hastanelerde ise salgına yakalanan hastaların sadece oda masraflarını karşıladıklarını sözlerine ekledi.

İran'da son bir haftada koronavirüs nedeniyle günde ortalama 138 kişi hayatını kaybetti. En düşük ölüm sayısı 117 kişi ile dün kaydedildi. Ölüm sayısının en fazla olduğu 26 Mart'ta ise 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Yine son bir haftada en düşük yeni vaka sayısı 2 bin 206 ile 25 Mart'ta, en yüksek yeni vaka sayısı ise 3 bin 186 ile dün kaydedildi. Son bir haftada günde ortalama 2 bin 827 yeni vaka tespit edildi.