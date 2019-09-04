2019 FIBA Dünya Kupası C Grubu'nda ilk iki maçını kazanarak gruptan çıkmayı garantilemiş durumdaki İspanya, son maçında İran ile karşı karşıya geldi.

İran, gruptan çıkma iddiası olmayan maçta oldukça etkili bir performans sergileyerek son çeyreğe 52-53'lük skorla önde girmeyi başardı fakat İspanya, son çeyrekteki etkili performansıyla rakibini 73-65 mağlup etti.

İspanya, bu sonuçla grubu 3'te 3 yaparak lider tamamlarken İran ise 3 maç sonunda galibiyet elde edemedi.

İspanya'da Marc Gasol 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Victor Claver ve Juancho Hernangomez 11'er sayıyla oynadılar.

İran'da Mohammad Jamshidijafarabadi 15 sayıyla takımının en skoreri olurken Michael Rostampour 13, Hamed Haddadi ise 10 sayı, 15 ribaunt ile maçı tamamladı.