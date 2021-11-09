İran bir üst tura göz kırpıyor

Asya elemeleri A grubu 5. maçında 10 puan 5 averaj ile nağmağlup lider olan İran, 5 puan 0 averaj ile 3. sırada yer alan Lübnan ağırlayacak. 11 Kasım Perşembe günü saat 15:00'da başlayacak mücadele Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ev sahibi takım, gruptaki ilk 3 maçında galibiyet alamayarak kötü bir başlangıç yaptı. Rakibini beş puan geriden takip ediyor ve gruptaki ilk galibiyetlerini son hafta Suriye karşısında 3-2 kazanarak aldı.

İran grupta ilk 3 maçında 9 puan topladı ve bu maçlarda 5 gol atıp kalesini gole kapattı. İran takımının en büyük silahı Hollanda'nın Feyenoord takımında oynayan 28 yaşındaki Alireza Jahanbakhsh. Oynadığı karşılaşmalarda 3 gol atarken İran adına büyük tehditlerden biri haline geldi.