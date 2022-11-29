2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor... Grupların son maçlarına geçilirken artık hangi ülkelerin son 16'ya kalacağı resmen belli olacak. B Grubu'nda 4 takımın da iddiası matematiksel olarak devam ederken İran-ABD maçı nefesleri kesecek.

3 puanlı İran da 2 puanlı ABD de kazanması halinde son 16 biletini alacak. Beraberlik durumunda ise İngiltere-Galler karşılaşması belirleyici olacak.

İran-ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Zorlu mücadele Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak. İspanyol hakem Mateu Lahoz'un düdük çalacağı karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

İran-ABD muhtemel 11'leri:

İran: H.Hosseini, Rezaeian, M.Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi, Gholizadeh, Nourollahi, Ezatolahi, Hajsafi, Taremi, Azmoun.

ABD: Turner, Dest, Zimmerman, Ream, Robinson, Adams, Musah, McKennie, Pulisic, Weah, Wright.