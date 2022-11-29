İran-ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Dünya Kupası B Grubu'nda bu akşam her şey belli olacak... Gecenin son maçında İran ile ABD kapışacak, kazanan son 16 bileti alacak. Mücadele berabere biterse Galler-İngiltere karşılaşması belirleyici olacak. Karşılaşma öncesinde 'İran-ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' soruları soruluyor. Tüm bu soruların cevapları, muhtemel 11'leri ve daha fazlası fanatik.com.tr'de...
2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor... Grupların son maçlarına geçilirken artık hangi ülkelerin son 16'ya kalacağı resmen belli olacak. B Grubu'nda 4 takımın da iddiası matematiksel olarak devam ederken İran-ABD maçı nefesleri kesecek.
3 puanlı İran da 2 puanlı ABD de kazanması halinde son 16 biletini alacak. Beraberlik durumunda ise İngiltere-Galler karşılaşması belirleyici olacak.
İran-ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Zorlu mücadele Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak. İspanyol hakem Mateu Lahoz'un düdük çalacağı karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
İran-ABD muhtemel 11'leri:
İran: H.Hosseini, Rezaeian, M.Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi, Gholizadeh, Nourollahi, Ezatolahi, Hajsafi, Taremi, Azmoun.
ABD: Turner, Dest, Zimmerman, Ream, Robinson, Adams, Musah, McKennie, Pulisic, Weah, Wright.