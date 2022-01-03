Iraklı Azarovi kimdir, kaç yaşında? Trabzonspor transfer haberi!

Trabzonspor 'un her konuda anlaştığı Gürcü oyuncu Iraklı Azarovi, Trabzon'a karayolu ile gelmek için yola çıktı. Iraklı Azarovi kimdir, kaç yaşında, Iraklı Azarovi ile ilgili bilinmeyen tüm detaylar haberimizde...

Iraklı Azarovi kimdir?

21 Şubat 2002 doğumlu olan Gürcistan'lı sol bek 1.79 boyunda orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. 6 kez Gürcistan Milli Takım forması da giyen 19 yaşındaki genç oyuncu alt yaş gruplarında da milli formayı terletmişti.

Dinamo Academy'de futbola başlayan Iraklı Azarovi, Dinamo Tbilisi ve Dinamo Batumi formaları giydi.

2021 yılında Dinamo Batumi formasıyla 44 maça çıkan genç oyuncu 3 gollük performans sergilemişti.

Iraklı Azarovi ayrıca UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 maçta 1 gollük performans ortaya koydu. 19 yaşındaki futbolcu ayrıca Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndi 4 kez Gürcistan Milli takım formasını giydi.



