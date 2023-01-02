Süper Lig 'in 16. haftasında Galatasaray , Sivasspor deplasmanına konuk olmuş ve mücadeleyi sarı-kırmızılı takım, 2-1 kazanırken maçta büyük tartışmalara neden olan hakem kararları yaşanmıştı.





Sivasspor'un iptal edilen golü büyük tartışma yarattı

Özellikle Sivasspor'un 50. dakikada Ulvestad'la bulduğu gol, VAR müdahalesiyle pozisyonu izleyen Erkan Özdamar tarafından izlenip iptal edildi. Kimse golün hangi karar gerekçesiyle iptal edildiğini anlayamazken büyük tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kafa karışıklığı: Gol neden iptal edildi?

Yiğidolar, 49'da Fredrik Ulvestad'ın golüyle beraberliği yakaladı ancak VAR mücadelenin hakemi Erkan Özdamar'ı uyardı. Özdamar pozisyonu uzun süre inceledikten sonra golü iptal etti. Bu pozisyon sonrasında golün neden iptal edildiği tartışılırken, Özdamar'ın bu kararı ofsayt olarak yorumlandı. Özdamar'ın aynı zamanda Ulvestad'ın tabanıyla yaptığı gol vuruşunu tehlikeli hareket olarak nitelendirmiş olabileceği de öngörüldü.





Okan Buruk: “Tartışılan pozisyona ofsayt dediler”

DG Sivasspor deplasmanından 3 puanla ayrılan Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk maçın ardından Sivasspor’un iptal edilen golüne ilişkin soruya, “İki takım da mutsuz bu konudan, net olarak o pozisyonu göremedim. Kendi teknik ekibimden birileri söyledi bana ofsayt olduğunu” dedi.

Rıza Çalımbay: “İptal edilen golün sebebi açıklansın”

Galatasaray’a sahasında 2-1 yenilen DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından maçın hakemi Erkan Özdamar’a büyük tepki göstererek, “Ben bizim golün neden iptal edildiğini çözemiyorum. Rica ediyorum bunu biri bize açıklasın. Neden iptal olduğunu biz anlamadık, çözemedik” dedi.

Otyakmaz’dan federasyona çağrı: “Açıklama bekliyoruz”

Galatasaray’a sahasında 2-1 yenilen DG Sivasspor’da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz maçın ardından hakem Erkan Özdamar’a tepki gösterdi. Otyakmaz, “Bütün Türkiye’deki futbolseverler bizim golümüzün neden iptal edildiğini anlamadılar, anlam veremediler. Federasyondan da konuyla alakalı en üst düzey şekilde açıklama bekliyorum” demişti...

SİVASSPOR'DAN MAÇIN TEKRARI İÇİN TFF'YE BAŞVURU

Sivasspor, Galatasaray ile oynanan maçta VAR uyarısı ile iptal edilen gol pozisyonunun kural hatası olduğunu ileri sürerek maçın tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı.





Sivasspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

29.12.2022 tarihinde saat 17.00’de başlayan ve Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan Demir Grup Sivasspor – Galatasaray A.Ş. Spor Toto Süper Lig karşılaşmasının 49. dakikasında takımımızın kaydettiği gol VAR incelemesi sonrasında hatalı şekilde, ofsayt gerekçesi ile iptal edilmiş olup, bu durum kural hatasına neden olmuştur.

Takımımızın kaydettiği golde başta müsabaka hakemi Erkan Özdamar isabetli şekilde gol kararı vermiş, fakat VAR hakemi Özgüç Türkalp’ten gelen uyarı üzerine VAR incelemesine gidilmiş, beş dakikayı bulan inceleme sonrasında hatalı şekilde ofsayt kararı verilerek gol iptal edilmiştir.









Müsabaka hakeminin başta doğru karar vermesi, VAR hakeminin böyle bir yetkisi yokken müsabaka hakemini incelemeye davet etmesi ve neticede VAR incelemesi sonucunda golün iptal edilmesi, hakem hatası değil, kural hatası olduğunu göstermektedir. Hakemin golü iptal etmesi Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’nda yer alan gol ve ofsayt kurallarının ihlali niteliğindedir.





Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na gerekli başvuru yapılmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından müsabakanın yeniden oynatılmasına karar verilmesi taleplerimiz arz edilmiştir.

Demir Grup Sivasspor yönetim kurulu olarak, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuyla alakalı üst düzey açıklama beklediğimizi de yineliyoruz.

DENİZ ÇOBAN, SİVASSPOR'UN BAŞVURUSUNU DEĞERLENDİRDİ

Sivasspor'un Galatasaray maçıyla ilgili TFF'ye yaptığı 'kural hatasından dolayı maç tekrarı' başvurusu' ile alakalı eski Süper Lig hakemi ve Fanatik yazarı Deniz Çoban, bir değerlendirme yaptı. Çoban'a göre Sivas temsilcisi itirazından bir sonuç alamayacak. İşte Deniz Çoban'ın o değerlendirmesi;





'KURAL HATASINDAN SÖZ ETMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Sivasspor’un “Kural Hatası” itirazından sonuç alacağına ihtimal vermiyorum. Bence Sivasspor cephesi de bunun farkında ancak yaşadıkları mağduriyeti TFF nezdinde kayda geçirmek istiyorlar. Burada bir kural hatasından söz etmek mümkün değil. Bu güne kadar nizami birçok gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Temel prensipte bu iptal edilen golün de, diğer ofsayt gerekçesiyle hatalı olarak iptal edilen gollerden bir farkı yok.

'ALMANYA'DA DA AYNISI YAŞANMIŞTI'

Geçmişte Alman liginde oynanan Leverkusen Hoffenheim maçında, auta giden kafa şutuna ünlü hakem Felix Brych gol kararı vermişti. Hoffenheim’in kural hatası itirazı sonuçsuz kalmış, bu hata hakem hatası olarak kayıtlara geçmişti. Sivasspor-Galatasaray maçında yaşananların bu olaydan çok farklı bir yanı yok. O dönem bu pozisyonla ilgili FIFA’da bir değerlendirme yapmış ve hakemin sahada yaptığı görüş hatasının, kural hatası itirazıyla masaya taşınamayacağını ifade etmişti.



