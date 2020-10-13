Apple büyük merakla beklenen iPhone 12'nin tanıtımını yarın yapacak. Firmanın "Hi, Speed" yani "Merhaba, hız" olarak tanıtımını yaptığı etkinlik, Türkiye saati ile 20.00’de başlayacak. iPhone 12 tanıtımı öncesi Apple’ın online mağazası geçici olarak kapandı. “Hemen döneceğiz” ifadesine yer verilen sitenin, yeni ürünlerin tanıtımı ile tekrar açılması bekleniyor. Apple geçtiğimiz ay yaptığı tanıtım etkinliğinde yeni nesil iPad'leri ve Apple Watch serisini tanıtmıştı. Apple’ın Covid-19 salgını nedeniyle ilk kez bir iPhone modelini hem bir ay gecikmeli hem de online olarak tanıtacağı etkinlikteki sloganı, “Son yenilikler, son süratle geliyor” ile yeni cihazlarda hıza vurgu yapıyor. Bu da yeni iPhone modellerinin 5G desteği ile geleceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

iPhone 12 fiyatı ne kadar, kaç TL?

iPhone 12 Mini: 64 GB 699 dolar / 128 GB / 749 dolar / 256 GB 849 dolar

iPhone 12: 64 GB 799 dolar / 128 GB 849 dolar / 256 GB 949 dolar

iPhone 12 Pro: 64 GB 899 dolar / 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.149 dolar / 512 GB 1.319 dolar

iPhone 12 Pro Max: 64 GB 999 dolar / 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.249 dolar / 512 GB 1.449 dolar

iPhone 12 serisinde 4 farklı model seçeneği sunulacak.

Modellerin iPhone 12 mini olarak da adlandırılan 5.4 inçlik iPhone 12, 6.1 inçlik iPhone 12 Max, yine 6.1 inçlik iPhone 12 Pro ve serinin en büyüğü olan 6.7 inçlik iPhone 12 Pro Max’ten oluşması bekleniyor.

iPhone 12 tanıtımı ne zaman, saat kaçta ve nasıl olacak?

Apple, Eylül ayında gerçekleştirdiği etkinlikte yeni nesil iPad'leriyle birlikte Apple Watch serisini duyurmuştu; ancak iPhone modellerini gün yüzüne çıkarmamıştı. Salgın nedeniyle aylarca üretimi durdurmak zorunda kalan Apple'ın bu nedenle etkinlik tarihini Ekim ayına ertelediği konuşuldu. Lansman 13 Ekim TSİ 20.00'da başlayacak ve 22.00'a kadar devam edecek.

iPhone 12 özellikleri nasıl olacak?

Apple karşımıza 4 farklı iPhone 12 ile çıkmaya hazırlanıyor. Farklı boyutlarda çıkacak iPhone 12’ler, 5.4 inç iPhone 12, 6.1 inç iPhone 12 Max, 6.1 inç iPhone 12 Pro ve 6.7 inç iPhone 12 Pro Max modelleri olarak biliniyor. Çentik sevdasından vazgeçmeyen Apple, bu yeni telefonlarında da küçük bir çentiğe yer verecek deniyor.

Tasarımsal açıdan bakıldığında telefonun iPhone 5 modelinde olduğu gibi düz ve keskin kenar tasarımına sahip olacağını söylemek mümkün. iPhone 11 Pro Max ile birlikte gelen yeni yeşil rengi oldukça sevilmişti. iPhone 12 ile birlikte ise yeni bir mavi renginin gelmesi bekleniyor.

12 Mini’nin yeşil, mavi, altın, gri, gümüş renkleriyle gelmesi bekleniyorken, iPhone 12’nin de aynı renk seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. iPhone 12 Pro’unun ise daha az renk seçeneği ile geleceği söyleniyor; altın, gri, gümüş şeklinde. En üst model olarak konumlandırılan iPhone 12 Pro Max ise yine Pro modeldeki gibi altın, gri, gümüş renkleriyle gelecek.

Kamera tarafında daha da güçlü hale geleceği söylenen iPhone 12’nin üç mercekli 3D kameraya sahip olması bekleniyor.

iPhone 12 özellikleri için kesin beklenen şey ise elbette güç tarafında A14 Bionic işlemciye sahip olması. iPhone 12’nin 5.4 inçlik ekranına Super Retina(BOE) ekranın eşlik edeceği aktarılıyor. Hatırlatmak gerekirse iPhone 11’de LCD ekran kullanılıyordu. Bir sene sonra Apple yeni akıllı telefonunda Super Retina ekrana geçiş yapıyor.

Telefonun alüminyum bir kasaya sahip. 4 GB RAM ile gelen model klasik olarak, 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleriyle sunulacak. 2.227 mAh bataryaya sahip olan iPhone 12, hızlı şarjı da destekleyecek.

iPhone 12 Pro özellikleri nasıl olacak?

iPhone 12 Pro modelinin Samsung üretimi 6.1 inç 2532 x 1170 piksel çözünürlüklü Super Retina XDR OLED ekrana sahip olması bekleniyor. İşlemci tarafında hiç kuşkusuz A14 Bionic işlemciden gücünü alacak olan serinin 6 GB LPDDR5 RAM ile gelmesi bekleniyor. Genelde bellek konusu cihaz satışa çıktıktan sonra gerçekleştirilen testlerde belli oluyor çünkü, Apple resmi olarak bellek kapasitesini açıklamıyor.

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 ve 5G bağlantı desteğinin yer alması kuvvetle muhtemel olan yeni iPhone, 3.5 mm kulaklık girişine sahip olmayacak. Klasik olarak Lightning girişinin yer alacağı düşünülse de bir ihtimal Apple, artık Type-C girişine yer verebilir.

Apple’ın yeni tanıttığı iPad modelindeki güç butonuna gömülü Touch-ID özelliğinin, iPhone 12 serisine de gelebileceği söyleniyor. Ancak hatırı sayılır bir çoğunluk ise Apple’ın ekrana gömülü parmak izi okuyucu kullanacağını söylüyor.