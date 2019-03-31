İpek Soylu’dan teklerde de şampiyon!

Milli tenisçi İpek Soylu, Mısır’da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasının tek kadınlar finalinde ABD’li Nadja Gilchrist’i 2-0 yenerek şampiyon oldu.

31 Mart 2019, Pazar 12:56
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İpek Soylu’dan teklerde de şampiyon!

Milli tenisçi İpek Soylu, Mısır’da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasının tek kadınlar finalinde ABD’li Nadja Gilchrist’i 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Şarm El-Şeyh kentindeki turnuvada mücadele eden İpek Soylu, dün çift kadınlarda İsveçli partneri Jacqueline Cabaj Awad ile elde ettiği zaferin ardından önemli bir başarıya daha imza attı.

Finalde karşılaştığı ABD’li Nadja Gilchrist’i 6-3’lük setlerle 2-0 mağlup eden 22 yaşındaki milli tenisçi, turnuvada çiftlerin ardından teklerde de adını zirveye yazdırdı.

AA

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