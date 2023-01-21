Kayakla atlama Dünya Kupası serisi kıta değiştirdi. Dünya Kupası heyecanı Avrupa'dan Asya'ya taşındı. Japonya'nın Sapporo şehrinde137m'lik Okurayama Tepesi'ndeki ilk yarışta dün yapıldı. Fatih Arda İpcioğlu, 114.5m'lik atlayış ve 82.0 puanla bu sezon 10. kez elemeleri geçmeyi başardı, finalin 1. turuna kaldı.

Milli sporcumuz bu bölümde ise 116.5m atlayış ve 104.0 puanla ilk 30'a giremediği için yoluna devam edemedi, yarışı 37. bitirdi. Dünya Kupası serisinde şu ana kadar 14 yarış geride kalırken Fatih Arda İpcioğlu bunlardan 12'sinde mücadele etti. Yarıştaki diğer sporcumuz Muhammed Ali Bedir ise elemelerde104.0m atlayış ve 64.2 puanla yarışı 55. sırada bitirdi. Sapporo etabındaki 2 yarış daha yapılacak.