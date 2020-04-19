Son derece önemli bir spor olan ip atlamak, maliyetsiz olması nedeniyle her türlü ortamda yapılabilmektedir. Hangi spor dalı yapılırsa yapılsın, antrenmanda mutlaka ip atlamak olmaktadır. Zıplayarak yapılan ip atlama aktivitesi, vücut dengesinin korunmasını sağlamaktadır. Pahalı aletlere gerek duyulmadan yapılan ip atlama, kolay bir egzersizdir. Günde sadece birkaç dakika ayırmak yeterlidir.

Eğlenceli bir egzersiz olan ip atlama ile zayıflamak mümkündür. Tek başına bir egzersiz olarak bile yapılabilmektedir. Vücut yapısına bağlı olarak karbonhidrat ve yağın yakılmasını sağlamaktadır. Kısa atlamalı setler halinde, günlük rutin olarak uygulanmalıdır. Düzenli bir şekilde ip atlama sayesinde kondisyon ve hız gelişmektedir.

İp atlamak kaç kalori yakar?

İp atlamak tüm vücudu çalıştırdığından kalori yakmak son derece kolay hale gelmektedir. Bir saatlik ip atlama ile yaklaşık olarak 400 kalori yakılmaktadır. Düzenli bir şekilde yapılan ip atlama egzersizi, karın kasının gelişmesini sağlamaktadır. Hafif veya orta koşu ile yakılacak kaloriyi, ip atlayarak yakmak mümkündür.

İp atlamak boy uzatır mı?

İp atlama egzersizi yapanlar veya yapmayı düşünenler ip atlamanın boy uzatıp uzatmadığını merak etmektedir. Gelişim çağında biri olan için ip atlamak boy uzatırken, gelişimini tamamlamış olanların boy uzunluğuna etki etmemektedir. Ergenlik döneminde ip atlama egzersizi yapanlar, hızlı bir şekilde bacak boylarını uzatmaktadır. Boyun uzaması için düzenli olarak ip atlamak gerekmektedir.

İp atlamanın faydaları nelerdir?

Sıkı ve güzel bir vücuda sahip olmak isteyenler için ip atlama egzersizi önerilmektedir. Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesini sağlayan ip atlamak, stresi ve gerginliği de almaktadır. Bacaklarda katılaşan ödem varsa, ip atlamak iyi gelmektedir. Selülitlerin azalmasına da yardımcı olan ip atlama egzersizi, bacakların incelmesinde etkilidir.

İp atlamanın püf noktaları neler?

Evde ip atlayacak olanlar, ip atlama egzersizlerini halının üzerinde yapmalıdır. Halının üzerinde ip atlanması, ayakların acımamasını sağlamaktadır. İp atlarken topuk üzerine değil, ayakucuna basmaya dikkat edilmelidir. Dışarıda ip atlanacaksa, ayakkabı rahat olmalıdır. Haftanın her günü birkaç dakika ip atlamak, etkili ve hızlı sonuçlar alınmasını sağlamaktadır.

İp atlamak kilo verdirir mi?

Hemen herkesin kolaylıkla yapabileceği bir egzersiz olan ip atlama, özellikle spora yeni başlamış olanlara tavsiye edilmektedir. Diyet ile birlikte yapılan ip atlama, ciddi anlamda kilo verilmesinde yardımcı olmaktadır. İp atlarken metabolizma daha hızlı çalışmakta olup yağ yakımını artırmaktadır. İp atlama yüksek enerji gerektiren bir egzersiz olduğundan, kalbin zorlanmaması için kısa süreli ip atlanmalıdır.

İp atlamaya başlamadan önce olası sakatlıkları önlemek için ısınma hareketleri yapılmalıdır. Isınma hareketlerinin yapılması, ip atlama egzersizini daha güvenli hale getirmektedir. Pahalı olan spor aletlerine maddi durumu elvermeyenler için ip atlamak gayet maliyetli bir şekilde zayıflamaya yardımcı olmaktadır. Hafif tempo ile yapılan ip atlama egzersizi, fazla kilolardan kurtulmak için idealdir.



