Ion Izagirre: Olağanüstü bir başarı

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

77. Paris Nice Turu'nun son etabını kazanan Astana bisikletçisi Ion Izagirre, gereide kalan 8 günün ardından düşüncelerini paylaştı.

Son gün aldığı galibiyet nedeniyle çok mutlu olduğunu söyleyen Izagirre "Finalde sevinç için kolları kaldırmanın zor olduğu fakat güzel bir gündü. Muhteşem bir etap oldu. Bu sefer genel klasman yarışına dahil olamadım ama bu etabı kazanmayı başardım. Luis Leon Sanchez'le birlikte gruptan kopmaya karar verdik ve peşimizden Quintana gibi birkaç kişinin geldiğini gördük. Bir süre sonra Miguel Angel Lopez bana onun yorulmaya başladığını söyledi. Bu yüzden son tırmanışta neyim var neyim yok ortaya koymaya karar verdim ve bu kararım işe yaradı. Astana takımı olarak son dönemde çok güzel galibiyetler elde ettik. Lutsenko dün Tirreno'da kazanırken, bugün de ben aynı zaferi burada yaşadım. Bu olağanüstü bir başarı." ifadelerini kullandı.