Uluslararası Basketbol Federasyonu’nun (FIBA) sosyal medya platformları bütün Olimpik Spor Federasyonlarının en iyileri arasında yer almaya devam ediyor. Burson Cohn ve Wolfe Spor Araştırmaları Küresel danışmanlık firması, federasyonların sosyal medya katılımının etkinliği hakkında yaptığı araştırmaya göre FIBA, çalışmada analiz edilen altı sosyal medya platformunun hepsinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile birlikte en çok takip edilenler kategorisinde ilk 4'te yer aldı.

FIBA’nın sosyal medya platformları bütün Olimpik Spor Federasyonlarının en iyileri arasında yer almaya devam ediyor. Burson Cohn ve Wolfe Spor Araştırmaları Küresel danışmanlık firması, federasyonların sosyal medya katılımının etkinliği hakkında yaptığı araştırmaya göre FIBA, çalışmada analiz edilen altı sosyal medya platformunun hepsinde IOC ile birlikte en çok takip edilenler kategorisinde ilk 4'te yer aldı.

Yapılan analizlerde; Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope ve LinkedIn sosyal ağları dikkate alındı. Bu ağlarda IOC’nin 36 milyondan, FIFA’nın 33 milyondan ve FIBA’nın (FIBA ve FIBA 3x3 hesapları) 9 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Öte yandan analizde, FIBA'nın 3 milyonun üzerinde takipçisi olan ve 2018 için en etkili 10 spor organizasyonlarından biri olarak kabul edilen WeChat veya Weibo gibi Çin sosyal medya ağları dikkate alınmadı.

FIBA En Çok Takip Edilen Federasyonlardan Biri Olmaya Devam Ediyor

42 Olimpik kış ve yaz sporu federasyonunun sosyal medyasını analiz eden çalışmanın bulguları; sosyal medyada futbol, basketbol, rugby ve bisikletin en büyük takipçi sayısına sahip olduklarını gösterdi. Çalışma, 97 kurumsal Twitter hesabı, 60 Facebook sayfası, 56 Instagram hesabı ve 51 YouTube kanalı analiz edilerek gerçekleştirildi. Analizler sonucunda FIBA en çok takip edilen, aktif ve ilgi çekici federasyonlardan biri olmaya devam etti.

Araştırmaya göre; FIBA, Facebook’ta kullandığı iki sayfayla en aktif ve IOC’nin ardından en çok etkileşim alan ikinci federasyon konumunda bulunuyor. FIBA, Instagram’da da en çok takip edilen ve etkileşim alan federasyonlar arasında üçüncü sırada yer alıyor. Instagram üzeriden yapılan en popüler 20 paylaşımın hepsi ise IOC ve FIBA’ya ait. Twitter ve YouTube’da en çok takip edilen federasyonlar arasında dördüncü sırada olan FIBA, LinkedIN’de ise üçüncü sırada yer alıyor. Periscope’da ise en çok takip edilen ikinci Olimpik Spor Federasyonu olan FIBA, aldığı 1 milyon 658 bin 878 beğeniyle bu platformda en başarılı organizasyon oldu.