IOC Başkanı Bach, yeniden aday olmak istiyor

Bach, video konferans yöntemiyle düzenlenen IOC oturumunda yaptığı açıklamada, "Eğer IOC üyeleri de isterse ikinci dönem için aday olmaya ve hepimizin çok sevdiği bu olimpiyat hareketine dört yıl daha hizmet etmeye hazırım." ifadesini kullandı.

2013 yılında başkanlığa seçilen ve eski Alman milli eskrimci olan 66 yaşındaki Bach, olimpiyat şampiyonu ilk başkan olarak tarihe geçmişti.

IOC başkanları 8 yıllığına seçilirken, mevcut başkanlar bir kereliğine mahsus olmak üzere 4 yıl daha görev yapabiliyor.

AA