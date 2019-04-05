Ioannis Sfairopoulos: "Fenerbahçe Beko karşısında sonuna kadar savaştık"

Turkish Airlines EuroLeague'in 30. ve son maç döneminde konuk olduğu temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya 78-75 kaybeden Maccabi FOX Tel Aviv'in başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, Fenerbahçe karşısında sonuna kadar savaştıklarını dile getirdi.

05 Nisan 2019, Cuma 23:58
- A +
Ioannis Sfairopoulos: 'Fenerbahçe Beko karşısında sonuna kadar savaştık'

Turkish Airlines EuroLeague'in 30. ve son maç döneminde konuk olduğu temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya 78-75 kaybeden Maccabi FOX Tel Aviv'in başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

EuroLeague'deki son maçlarını oynadıklarını anlatan Sfairopoulos, "Neredeyse bütün maçlarda sonuna kadar savaştık. Sonuna kadar play-off’a kalmak için mücadele ettik. Dün akşamki sonuçlardan sonra üzüldük. Fenerbahçe Beko karşısında sonuna kadar savaştık. Oyuncularımın mücadelesinden çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.