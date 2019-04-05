Turkish Airlines EuroLeague'in 30. ve son maç döneminde konuk olduğu temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya 78-75 kaybeden Maccabi FOX Tel Aviv'in başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

EuroLeague'deki son maçlarını oynadıklarını anlatan Sfairopoulos, "Neredeyse bütün maçlarda sonuna kadar savaştık. Sonuna kadar play-off’a kalmak için mücadele ettik. Dün akşamki sonuçlardan sonra üzüldük. Fenerbahçe Beko karşısında sonuna kadar savaştık. Oyuncularımın mücadelesinden çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.