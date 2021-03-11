Inter'in Şilili yıldızı Arturo Vidal'e ameliyat yolu gözüktü. Lacivert siyahlılar, resmi internet sitesinden 33 yaşındaki futbolcunun Cuma günü menisküs ameliyatı olacağını duyurdu.

Sezon başında Barcelona'dan Inter'e katılan Arturo Vidal, bu sezon İtalyan ekibiyle oynadığı Serie A, Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası olmak üzere toplam 30 maça çıktı ve 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.