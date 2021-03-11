Inter'li Arturo Vidal, bıçak altına yatıyor
İtalyan devi Inter'in Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal, Cuma günü sol dizinden menisküs ameliyatı olacağı açıklandı. 33 yaşındaki futbolcu, sezon başında Barcelona'dan İtalyan ekibinin kadrosuna katılmıştı.
Inter'in Şilili yıldızı Arturo Vidal'e ameliyat yolu gözüktü. Lacivert siyahlılar, resmi internet sitesinden 33 yaşındaki futbolcunun Cuma günü menisküs ameliyatı olacağını duyurdu.
Sezon başında Barcelona'dan Inter'e katılan Arturo Vidal, bu sezon İtalyan ekibiyle oynadığı Serie A, Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası olmak üzere toplam 30 maça çıktı ve 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.