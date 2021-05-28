Serie A'da 2020/21 sezonunu 68 puanla 6. sırada bitiren Lazio'da hareketli saatler yaşanıyor. 2015-16 sezonunun son dönemlerinde Stefano Pioli'nin yerine gelen ve 6 sezondur takımın başında olan Simone Inzaghi'nin takımdan ayrılması Başkan Claudio Lotito'yu bir hayli sinirlendirdi.

'Fikrini değiştirmiş ve ayrılacak'

Geçtiğimiz günlerde Inzaghi ile yediği akşam yemeğinde 2024'e kadar sözleşme imzalamak üzere anlaştıklarını duyuran Lotito, ''Fikrini değiştirmiş ve ayrılacak. Kontratı hazırdı ben imzalamıştım, sadece o imza atacaktı. Hayal kırıklığına uğradım.'' açıklamasını yapmıştı.

6 sezondur Lazio'yu çalıştıran Simone Inzaghi'nin Inter'in yeni teknik direktörü olması bekleniyor.

Tepkili ve öfkeli!

Tesislerde son bir kez bir araya gelen ikilinin yaşadığı vücut hareketleri ise İtalyan basınında gündem oldu. İkili arasında sert bir diyalog yaşandığı gözlenirken Başkan Claudio Lotito'nun Inzaghi'ye bir hayli tepkili ve öfkeli olduğu gözlerden kaçmadı.

Conte'nin yerine Inzaghi

11 yıl sonra Serie A'da şampiyonluk yaşayan ve teknik direktör Antonio Conte'nin kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması ve Simone Inzaghi'yi takımın başına getirmesi bekleniyor.

İşte o anlar...