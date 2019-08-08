Serie A devi Inter, uzun bir süredir peşinden koştuğu Romelu Lukaku'nun transferini bitirmeyi başardı. İtalyan kulübünün bonservisi konusunda Manchester United ile el sıkıştığı Belçikalı santrfor, sağlık kontrolünden geçmek üzere bu sabaha karşı Milano'ya gelirken kendisini yüzlerce Inter taraftarı karşıladı.

Dünyaca ünlü golcüyle ilgili resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapması beklenirken anlaşmanın detayları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Sky Sports'un edindiği bilgilere göre golcü futbolcuyla beş yıllık sözleşme imzalayacak olan Inter, kulüp tarihinin en pahalı transferi için tam 80 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyecek.

2017 yazında Everton'dan 75 milyon sterlin karşılığında Manchester United'ın yolunu tutan Lukaku, Kırmızı Şeytanlar'da geçirdiği iki sezonda 96 maça çıkarken 42 gol ve 13 asistlik bir performans sergilemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler