Inter’in taraftar grubu Juventus maçına gitmiyor

Hafta sonu Serie A'da sonucu merakla beklenen Juventus - Inter mücadelesinde Inter’in taraftar grubu Ultras, Torino deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada Derby d’Italia’ya gitmemelerine ilişkin olağan ve gereksiz tartışmalara yol açmamak için açıklama yapmayacaklarını ifade eden Inter Ultras, sebepleri olduğunu ve tüm grup liderlerinin bu kararın arkasında olduğunu belirtti.

Inter Ultras açıklamasını, “Hiçbir derbi maçı, hatta en önemlisi bile, olduğumuz şeyin özünü asla geçersiz kılamaz. Bir olan her şey biziz. CN69 – Curva Nord Milano” ifadeleri kullanıldı.