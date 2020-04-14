Sezon başında Cagliari'ye kiralanan ve sergilediği performansla fark yaratan Radja Nainggolan'ın yeniden Inter'e dönmesi mümkün görünmüyor.

Cagliari'nin başkanı Tommaso Giulini, corona virüs salgınının yarattığı ekonomik etkiler göz önüne alındığında Nainggolan'ın bonservisini almalarının pek mümkün olmadığını belirtti.

Inter'in başkanı Giuseppe Marotta ise oyuncunun satışından bir gelir elde etme planı içinde. 15-20 milyon Euro düzeyinde bir teklifle takımdan ayrılması beklenen Nainggolan'ın eşinin durumundan dolayı da İtalya'dan ayrılmak istemediği belirtiliyor.

Fcinternews'in haberine göre Nainggolan için Milan'ın devreye girebileceği belirtildi. Daha önce de gündeme gelen iki takım arasındaki Kessie - Nainggolan takası yeniden düşünülebilir fakat Inter'in öncelikli talebi oyuncudan bonservis geliri elde edebilmek olacak. Muhtemel Vidal transferi ve Eriksen ile Sensi'nin varlığıyla Inter'in o bölge için Kessie'yi kullanması beklenmiyor.

Geçtiğimiz yaz adı Galatasaray ile de anılan Nainggolan, İtalya'da kalmak istediği için tercihini Cagliari'den yana kullanmıştı.