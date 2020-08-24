Bayern Münih'in Şampiyonalr Ligi yarı finalinde Barcelona'yı adeta aşağılayarak 8-2 mağlup etmesi Katalan ekibinde tüm taşları yerinden oynattı. Önce Setien gitti daha sonra ise seçim atrtışmaları başladı. Ancak en büyük deprem Messi'nin ayrılık kararını kulübe bildirmesiyle yaşandı. Koeman'ın teknik direktörlüğe getirilmesi de Messi'yi rahatlatmazken Luis Suarez'in de takımdan ayrılması bekleniyor.

Moratti'den ilginç detay: Messi reklamını gördüm

Inter'in eski başkanı Massimo Moratti ise AS'a verdiği röportajda Lionel Messi transferiyle ilgili ilginç bir detay verdi. Milanı ekibinin eski başkanı, "Duomo Katedrali üzerinde Messi ve Suning gölgesi reklamını gördüm. Inter ya Messi için teklif yaptı ya da yapacak. Aklıma başka bir şey gelmiyor" dedi.











