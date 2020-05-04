İtalya Seria A ekiplerinden Inter'in teknik direktörü Antonio Conte, bu kez Premier Lig'den Paul Pogba'nın peşinde.

Chelsea'nin eski teknik direktörü, bugüne kadar Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Christian Eriksen ve Victor Moses gibi birçok Premier Lig oyuncusunu Inter'e transfer etmişti ki bu isimlere Olivier Giroud'nun da eklenmesi bekleniyor.

En kritik hamlenin ise Manchester United'dan yapılabileceği belirtildi. Gazzetta dello Sport'a göre Inter, United'dan ayrılması beklenen Paul Pogba ile ilgileniyor.

Bu yaz İngiltere'den ayrılması söz konusu olan Pogba için eski takımı Juventus ve İspanyol devi Real Madrid'in isimleri öne çıkıyordu.