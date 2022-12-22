Inter ve A Milli Takımı'dan yıldız ismi olan Hakan Çalhanoğlu, gösterdiği performansla takımın en önemli oyuncuları arasında ilk sırada geliyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter Formasıyla Çıktığı İlk Maç





28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Inter formasıyla sahaya çıktığı 20 karşılaşmada üç kez gol atmayı başarırken, beş kez de asist yaptı.

"BORCUMU ÖDEMEK İSTİYORUM"

İtalyan Corriere della Sera'ya konuşan yıldız oyuncu, şampiyonlukla ilgili konuştu. Hakan, "Kendimi burada iyi hissediyorum. Inter için daha da önemli bir oyuncu olmak istiyorum.

Burada en başından beri bana yardımcı oldular. Rahat hissetmemi sağladılar. Bu güvenlerini, şampiyonluğu kazanarak ödemek istiyorum"

NAPOLI MAÇI HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ

Inter, 4 Ocak, Serie A'da liderlik koltuğunda oturan Napoli ile karşı karşıya gelecek. Milli yıldız, şampiyonluk yarışı için büyük önem arz eden karşılaşma hakkında ise, "Geri dönüşlere inanıyoruz. Son maçlardaki oyunumuzla devam edersek başarabiliriz.

4 Ocak'tan San Siro'da Napoli ile oynanacak maç belirleyici olacak. Sezonun geri kalanı için çok şey ifade ediyor.





Kazanmak çok önemli. Evimizde oynuyoruz ve favoriyiz. Doğru şekilde hazırlanıyoruz. Takım iyi durumda"

"KENDİMİ GELİŞTİRDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Hakan Çalhanoğlu, Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin oyun karakterine yaptığı dokunuştan da bahsetti. Hakan, "Önceden daha zarif ve klasik bir 10 numaraydım. Bugün sahip olduğum özelliklere sahip değilim.

İkili mücadelelerde sert olmalısın. Bu konuda kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Rol değiştirdiğim için agresifim ve çok koşuyorum. Kendimi feda ediyorum.

Golleri ve istatistikleri saymakla hiç ilgilenmedim, ancak bir çok kişinin bunlara baktığını biliyorum. İyi çalışırsan, rakamlar gelir."

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA İLGİNÇ YASAK

Hakan Çalhanoğlu verdiği röportajda, Inter'de kendisine konulan yasaktan da bahsetti; "Harley'ime aşığım, ama onu kullanamıyorum. Garajda duruyor.





Buraya gelir gelmez, Piero Ausilio (Inter Sportif Direktörü) bana, "Seni asla motosiklet üzerinde görmek istemiyorum." dedi."

YENİ SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

"Sportif Direktör, 2024'te sona erecek olan sözleşmemin yenilenmesi için beni henüz görüşmeye çağırmadı. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Beni aramasını bekliyorum.

İtalya'yı seviyorum, kariyerimin sonunda bile Milano'da kalmak istiyorum."

"FUTBOLCU OLMASAYDIM POLİS OLURDUM"

"Futbolcu olmasaydım, müziği her zaman sevmişimdir, ama sanırım polis oldurdum. Zor durumların üstesinden gelirler, yardım ederler, iyi iş çıkarırlar. Yetenekli olduğumu farkettiğimde futbol kendiliğinden geldi.

Sonra buna fedakarlık ve sıkı çalışmayı ekledim."





INZAGHI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

"Beni Inter'e en çok isteyen insanlardan biri, ilk günden itibaren bana inandığını gösterdi.

Brozovic'in yerini alma şeklim için bana iltifat etti. Koçla mükemmel bir ilişkim var. Birlikte iki kupa kazandık ve sadece lig şampiyonluğunu kaçırdık."