İtalya Serie A'da bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Inter, Dünya Kupası arasında iç transfere yöneldi.

Simeno Inzaghi'nin öğrencileri ligde oynadıkları 15 maçta 10 galibiyet ve beş mağlubiyet aldı. 30 puana sahip olan Milano ekibi lider Napoli'nin 11 puan gerisinde beşinci sırada yer alıyor.

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Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu bu sezon ligde oynadığı 14 maçta iki gol atarken dört kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde altı maçta görev alan yıldız oyuncu bir kez gol sevinci yaşarken bir kez de asist yaptı.

MİLLİ MAÇTA YILDIZLAŞTI

A Milli Takımımız'ın Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Çekya ile oynadığı maçın yıldızlarından biri de Hakan Çalhanoğlu oldu. 70. dakikada A Milli Takımı'n ikinci golünü atan başarılı oyuncu, 80. dakikada yerini Berkay Özcan'a bıraktı.

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KADRONUN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN

Gösterdiği performansla takımın bir parçası olduğu ispat eden Hakan Çalhanoğlu, Teknik Direktör Simone Inzaghi'nin en güvendiği isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Inter, yıldız oyuncuyu 2021 yılında ezeli rakibi Milan ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservissiz olarak transfer etmişti.





INTER'DEN HAKAN ÇALHANOĞLU KARARI

Inter, 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Türk yıldızını kaybetmek istemiyor. Corriere delle Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibinin yöneticileri önümüzdeki günlerde yeni bir sözleşme için Hakan Çalhanoğlu ile masaya oturacak.





Avrupa'nın dev kulüpleri de Inter ile Hakan Çalhanoğlu arasında yapılacak görüşmeleri yakından takip ediyor. 28 yaşındaki oyuncu kulübüyle anlaşamazsa Bundesliga ve Serie A kulüplerinden transfer teklifleri almasına kesin gözüyle bakılıyor.