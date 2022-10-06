İtalya Serie A devi Inter'de forma giyen Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu, gösterdiği başarılı performanslar ile dikkatleri çekmeye devam ediyor.

BARCELONA'YI YIKTI

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Inter, Giuseppe Meazza Stadyumu’nda Barcelona ile karşılaştı. Mücadeleye 11’de başlayan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 45+2’nci dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. İspanyol ekibinin ikinci yarıda girdiği pozisyonlar sonuçsuz kalınca, İtalyan temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı.

İTALYAN BASININA YANSIDI

Mavi-Siyahlılar bu galibiyet ile puanını 6’ya yükseltirken, Barcelona 3 puanda kaldı. Bu arada Milli futbolcumuzun performansı Çizme basınına da yansıdı. La Gazzetta dello Sport, “Çalha atıyor, acı çekiliyor ama Inzaghi direniyor ve Barcelona yeniliyor” başlığını attı. Ayrıca La Gazetta tarafından 7.5 puan alan Hakan, maçın oyuncusu seçildi.









YENİ SÖZLEŞME YOLDA

İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre Inter, yaz transfer döneminde Everton, Newcastle United ve Nottingham Forest'ın transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

GÖRÜŞME DÜNYA KUPASI'NDA

İtalyan devi sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Milli futbolcunun sürpriz bir şekilde takımdan ayrılmasını istemiyor. İddialara göre İtalyan ekibinin planı Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası sırasında Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri ile ilk temasları kurmak.









KALMAK İSTİYOR AMA...

Geçtiğimiz sezon Milan'dan ayrılarak Inter'e imza atan Hakan Çalhanoğlu da takımda kalmaya sıcak bakıyor. Ancak taraflar arasında ekonomik olarak orta yolun bulunması gerekiyor. Anlaşma sağlanabilmesi için Inter'in şu anda yıldız futbolcunun kazandığı yıllık 5 milyon Euro'dan daha yüksek bir teklif sunması gerektiği de belirtildi.

INTER'İN VAZGEÇİLMEZİ

Geçtiğimiz sezon 46 maçta forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 8 gol, 13 asistlik performansı ile takımının vazgeçilmezleri arasında girmeyi başardı. Bu sezonda da teknik direktör Simone Inzaghi'nin en güvendiği isimler arasında yer alan Milli yıldız, 10 maçta 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. (Skorer)







