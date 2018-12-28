Inter'de Radja Nainggolan takıma geri dönüyor!

Inter'in disiplinsiz davranışları nedeniyle bir süreliğine kadro dışı bıraktığı Radja Nainggolan takıma geri dönüyor. Kararı Milano ekibinin teknik patronu Luciano Spalletti açıkladı.

28 Aralık 2018, Cuma 15:52
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Inter'de Radja Nainggolan takıma geri dönüyor!

Inter, birkaç gün önce yaptığı resmi açıklamayla takımın Belçikalı yıldızı Radja Nainggolan'ı kadro dışı bıraktığını duyurmuştu.

Roma'dan geçtiğimiz yaz 38 milyon euro'ya transfer edilen yıldız futbolcunun bu karar sonrası takımdan ayrılabileceği iddia edilmişti.

Milano ekibinin teknik patronu Luciano Spalletti ise Empoli ile oynayacakları karşılaşma öncesinde yaptığı basın toplantısında yıldız ismin takıma döndüğünü açıkladı.

Spalletti, kazanmak zorunda olduklarını vurgularken "Nainggolan yeniden kadroda olacak." ifadelerini kullandı. 

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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