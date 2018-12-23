Inter'de Radja Nainggolan depremi!

Inter, geçtiğimiz yaz Roma'dan transfer ettiği Radja Nainggolan'ı kadro dışı bıraktığını duyurdu. Karara gerekçe olaraksa Belçikalı futbolcunun disiplinsiz davranışları gösterildi.

23 Aralık 2018, Pazar 16:16 Son Güncelleme:
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Inter'de Radja Nainggolan depremi!

Inter, Radja Nainggolan'ı geçtiğimiz yaz Roma'dan 38 milyon euro artı Nicolo Zaniolo karşılığında transfer etmişti.

Geldiğinden bu yana sergilediği performansla beklentilerin altında kalan 30 yaşındaki futbolcu hakkında Inter'den şok bir karar geldi.

Milano ekibi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla yıldız ismi disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktığını duyurdu.

Bu sezon çıktığı 15 maçta 3 gol kaydedebilen Nainggolan, sakatlığı nedeniyle bazı karşılaşmalarda da görev yapamamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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