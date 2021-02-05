İtalya Serie A ekiplerinden Inter, kış transfer döneminde çok etkin bir politika sergileyemedi. Çünkü İtalyan devinde Lukaku, Eriksen gibi yüksek profilli oyuncuların maaş maliyetlerinin çok yüksek olduğu ve kulübün maddi sıkıntılar yaşadığı belirtiliyor.

Inter'de oyuncuların alacakları birikirken bu konuda Mayıs ayına kadar ödenmesine yönelik bri anlaşma yapılmaya çalışılıyor. Fakat süreç devam ederken eski teknik direktör Luciano Spalletti'ye ise düzenli ödemeler gerçekleşiyor.

Spalletti, başka takımlardan şu ana kadar aldığı tüm teklifleri reddederken maaşını Inter ödemekte. 2019'da görevden ayrılan Spalletti'nin Inter ile imzaladığı sözleşme 30 Haziran 2021'e kadardı. Yıllık 4.5 milyon Euro düzeyindeki ücretini kaybetmek istemeyen Spalletti, bu süreçte antrenörlük yapmazken parasını düzenli almaya devam ediyor.



