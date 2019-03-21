Inter'de Mauro Icardi krizi resmen çözüldü!

Inter tarafından kaptanlığı elinden alınan ve kadro dışı bırakılan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, 1 aydan daha uzun süren bir aranın ardından bugün ilk kez takımla idmana çıktı.

21 Mart 2019, Perşembe 17:25
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Inter'de Mauro Icardi krizi resmen çözüldü!

Serie A devi Inter'de yaşanan Mauro Icardi krizi, artık tatlıya bağlanmış gibi görünüyor. Milano ekibinin 13 Şubat'ta kaptanlığını elinden alarak kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcu, 1 aydan daha uzun süren bir ara sonrası yeniden takıma döndü.

Hem eşi hem de manejeri olan Wanda Nara'nın sebep olduğu tartışmalar ve bir türlü kontrat yenilemeye yanaşmaması nedeniyle Inter yönetimi tarafından cezalandırılan 26 yaşındaki santrfor, bugün ilk kez takımla antrenmana çıktı. Golcü futbolcunun 31 Mart'ta oynanacak Lazio maçında ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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