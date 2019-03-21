Serie A devi Inter'de yaşanan Mauro Icardi krizi, artık tatlıya bağlanmış gibi görünüyor. Milano ekibinin 13 Şubat'ta kaptanlığını elinden alarak kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcu, 1 aydan daha uzun süren bir ara sonrası yeniden takıma döndü.

Hem eşi hem de manejeri olan Wanda Nara'nın sebep olduğu tartışmalar ve bir türlü kontrat yenilemeye yanaşmaması nedeniyle Inter yönetimi tarafından cezalandırılan 26 yaşındaki santrfor, bugün ilk kez takımla antrenmana çıktı. Golcü futbolcunun 31 Mart'ta oynanacak Lazio maçında ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler