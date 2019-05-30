Serie A devi Inter'de Luciano Spalletti dönemi resmen sona erdi. Milano kulübü, bugün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla 60 yaşındaki teknik adamla bundan böyle çalışmayacaklarını duyurdu. İki sezondur çalıştırdığı Inter ile 2021 yazına dek mukavelesi bulunan deneyimli teknik adam, sözleşmesinin feshedilmesiyle yüklü bir tazminata konmuş oldu.

Öte yandan uzun bir süredir Inter'in başına geçeceği konuşulan Antonio Conte ile ilgili de resmi açıklamanın çok kısa bir süre içinde yapılması bekleniyor. Çizme basınının imza için Milano'ya geldiğini yazdığı Conte'yle 3 yıllık anlaşma sağlandığı da gelen haberler arasında.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler