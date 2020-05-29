İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Antonio Conte yönetiminde Premier Lig'den bir transfer daha gerçekleştirerek Arsenal forması giyen Alexandre Lacazette'i kadrosuna katabilir.

L'Equipe'in iddiasına göre yıldızı Lautaro Martinez'in Barcelona'ya gitmesi durumunda Inter, Arsenal'den Alexandre Lacazette için görüşmelere başlayacak.

Fransız oyuncunun Inter'e gitmeye çok sıcak bakmadığı belirtilse de Arsenal'in bu yaz bazı oyuncuları satmak istediği ve bunların başında da Lacazette'in geldiği iddia ediliyor.