Inter'de Lautaro Martinez'in alternatifi Lacazette

Yıldızı Lautaro Martinez'in Barcelona'ya transferi söz konusu olan Inter, Arjantinli oyuncunun gitmesi durumunda Arsenal'den Alexandre Lacazette'i kadrosuna katmak istiyor.

29 Mayıs 2020, Cuma 17:04 Son Güncelleme:
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Inter'de Lautaro Martinez'in alternatifi Lacazette

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Antonio Conte yönetiminde Premier Lig'den bir transfer daha gerçekleştirerek Arsenal forması giyen Alexandre Lacazette'i kadrosuna katabilir. 

L'Equipe'in iddiasına göre yıldızı Lautaro Martinez'in Barcelona'ya gitmesi durumunda Inter, Arsenal'den Alexandre Lacazette için görüşmelere başlayacak. 

Fransız oyuncunun Inter'e gitmeye çok sıcak bakmadığı belirtilse de Arsenal'in bu yaz bazı oyuncuları satmak istediği ve bunların başında da Lacazette'in geldiği iddia ediliyor. 

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