İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Inter, sezon sonu Arjantinli yıldız Lautaro Martinez ile yollarını ayırabilir. İddialara göre Premier Lig devleri golcü futbolcunun peşinde.

The Sun'da yer alan habere göre Arsenal ve Manchester City, Inter'in yıldızı Lautaro Martinez'i yakından takip ediyor.

Geçen sezon İtalyan ekibiyle sözleşme uzatan Lautaro Martinez'in 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Inter sezon sonunda yıldız isim ile bonservis bedeli karşılığında yollarını ayırabilir.

Arjantinli futbolcunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulundumadığı düşünülüyor. Dolayısıyla golcü futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen takımların büyük bir bonservis bedelini gözden çıkarmaları gerekecek.

Bu sezon 32 maçta forma giyen 24 yaşındaki Martinez 12 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.



