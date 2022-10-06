Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Inter, Giuseppe Meazza Stadyumu’nda Barcelona ile karşılaştı. Mücadeleye 11’de başlayan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 45+2’nci dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. İspanyol ekibinin ikinci yarıda girdiği pozisyonlar sonuçsuz kalınca, İtalyan temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı. Mavi-Siyahlılar bu galibiyet ile puanını 6’ya yükseltirken, Barcelona 3 puanda kaldı. Bu arada Milli futbolcumuzun performansı Çizme basınına da yansıdı. La Gazzetta dello Sport, “Çalha atıyor, acı çekiliyor ama Inzaghi direniyor ve Barcelona yeniliyor” başlığını attı. Ayrıca La Gazetta tarafından 7.5 puan alan Hakan, maçın oyuncusu seçildi.

Galibiyete taşıdı

Ayrıca Corriere dello Sport da Milli futbolcumuzun, orta sahadaki yeteneklerini sergileyip, takımını Katalan devi karşısında galibiyete taşıdığının altını çizdi. Corriere della Sera da İnter’in, Barcelona karşısında zor anlar yaşadığını söyledi. Ancak Hakan’ın takımını ipten aldığını belirtti.