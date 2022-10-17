İtalya Ligi Serie A'da Inter, sahasında Salernitana'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Ev sahibi 14'te Barella'nın pasında Lautaro Martinez'in golüyle öne geçti: 1-0. 58'de Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun pasında Barella, maçın sonucunu ilan eden golü ağlarla buluşturdu: 2-0. Çok iyi bir performans gösteren Çalhanoğlu, İtalyan devi adına son iki maçta 1 gol ve 2 asistle çıkışını sürdürdü.

Tolgay Arslan'lı Udinese ise deplasmanda Lazio ile golsüz berabere kalarak, ligde yenilmezlik serisini 9'a yükseltti.