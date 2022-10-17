MENÜ

Inter'de Hakan Çalhanoğlu hız kesmiyor

Inter forması giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, son dönemde gösterdiği başarılı performansını Salernitana karşısında da sürdürdü.

17 Ekim 2022, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Inter'de Hakan Çalhanoğlu hız kesmiyor

İtalya Ligi Serie A'da Inter, sahasında Salernitana'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Ev sahibi 14'te Barella'nın pasında Lautaro Martinez'in golüyle öne geçti: 1-0. 58'de Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun pasında Barella, maçın sonucunu ilan eden golü ağlarla buluşturdu: 2-0. Çok iyi bir performans gösteren Çalhanoğlu, İtalyan devi adına son iki maçta 1 gol ve 2 asistle çıkışını sürdürdü.

Tolgay Arslan'lı Udinese ise deplasmanda Lazio ile golsüz berabere kalarak, ligde yenilmezlik serisini 9'a yükseltti.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...