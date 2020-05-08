Serie A ekibi Inter, futbolculara yapılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcularda pozitif vakaya rastlanmadığı ve bireysel antrenmanların başlayacağı belirtildi.

Futbolcuların ve kulüp çalışanlarının sağlığının korunması için azami dikkat gösterildiği kaydedildi.

İtalya’da takımlar antrenmanlara dönmeden önce oyuncularını Kovid-19 testinden geçirmeye başlamış, Torino, Fiorentina ve Sampdoria’da pozitif vakalar tespit edilmişti.