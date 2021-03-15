İtalya Serie A ekiplerinden Inter, zirvede götürdüğü şampiyonluk yarışında mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. İtalyan devinde yeni sezonun transfer çalışmaları da başlarken listenin ilk sırasında Leicester City'den Youri Tielemans yer alıyor.

Leicester City'de son derece başarılı bir sezon geçiren Tielemans için Inter devreye girdi. Fichajes'in haberine göre Inter, 40 milyon Euro karşılığında Belçikalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Inter Teknik Direktörü Antonio Conte'nin de transferi özellikle istediği ve Avrupa'nın diğer devlerinden önce transferin bitirilmesini talep ettiği aktarılıyor.

Tielemans'ın daha yüksek hedefler adına mücadele eden bir takıma katılmak istediği ve Inter'in olası şampiyonluğunun transferde önemli faktör haline gelebileceği belirtilmekte.