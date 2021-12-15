EURO 2020'de Danimarka'nın Finlandiya ile karşılaştığı maçta kalbi duran ve o tarihten bu yana futbol oynayamayan Christian Eriksen'in Inter'deki geleceği belli oluyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre Eriksen'in kurallar gereği, kalp pili kullanması nedeniyle İtalya Serie A'da futbol oynaması mümkün değil. Bu nedenle Danimarkalı futbolcu kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

Danimarka ekiplerinden Odense'nin, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği iddia edilirken, Eriksen'in sezonun ikinci yarısında futbola geri dönmeyi planladığı ileri sürülmüştü.

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