Inter'de geçtiğimiz sezonun devre arasında flaş bir transfer olarak Tottenham'dan takıma katılan Christian Eriksen, geride kalan 1 yılın ardından takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Inter CEO'su Giuseppe Marotta, Eriksen'in ocak ayı için transfer listesinde olduğunu açıkladı.

Sky'ın haberine göre Eriksen, takımının Verona maçı öncesi izin alarak ikinci çocuklarını dünyaya getirmeye hazırlanan eşinin yanında olmak adına Danimarka'ya gitmişti.

Eriksen'in takımdaki durumuna ilişkin konuşan Marotta, "Eriksen, satış listesinde mi? Evet, öyle diyebilirim. Ama bu, bir ceza değil. Sadece Inter'deki ortama alışmakta sorun yaşayan bir oyuncu. Ancak profesyonelliğinde hiçbir sorun yok. Ona başka bir yerde daha fazla oyun süresi arama fırsatı vermek doğru olan. Açıkçası bir çözüm bulmamız gerekecek" ifadelerini kullandı.