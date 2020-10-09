Geçtiğimiz sezonun devre arasında Inter, flaş bir transfere imza atarak Tottenham'dan Christian Eriksen'i kadrosuna katmıştı. Fakat Danimarkalı oyuncu, Inter'in teknik direktörü Antonio Conte'nin gözüne girmeyi başaramadı.

Danimarka Milli Takımı ile kampta olan Christian Eriksen, basına açıklamalarda bulunurken yedek kalmaktan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Yedek kulübesinde oturmak istemediğini aktaran Eriksen, oynamak için şans beklediğini belirtti.

Eriksen, bu sezon Inter'de sadece 1 karşılaşmaya ilk 11'de başlama şansı yakalamıştı.