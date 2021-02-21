İtalya Serie A'nın 23. haftasında Inter, deplasman ekibi konumunda olduğu derbide Milan'ı 3-0 ile geçerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Lider Inter, en yakın rakibi Milan ile puan farkını 4'e çıkarırken maç sonunda teknik direktör Antonio Conte, karşılaşmaya ve şampiyonluk ihtimaline ilişkin DAZN'a açıklamalarda bulundu.

İşte Conte'nin Milan maçı sonrası yaptığı açıklamalar:

'Inter'deki en iyi zafer mi?'

"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kesinlikle sahadaki kahramanlar onlar. Inter'deki en iyi zafer mi? Umarım onu henüz yaşamamışızdır. Çok önemli bir derbiydi. Gelişme kaydediyoruz. Mutluyum çünkü bu maça çok iyi hazırlandık"

'Önümüzdeki iki maçtan korkuyorum'

"Milan çok güçlü ve onları tebrik etmemiz gerekir. Bu hayranlarımıza adadığımız bir maç. Şampiyonluk yolunda avantaj mı sağladık? Açıkçası psikolojik açıdan oyuncularım önümüzdeki Genoa ve Parma maçlarından korktuğumu çünkü o maçların zor olduğunu biliyorlar. Orada kalite anlamındaki yükselişimizi kanıtlamamız gerekecek"

"Bir antrenörün görevi, daha iyi olmak adına takımın tüm parçalarını bir araya getirmeye çalışmaktır. Eriksen ve Perisic'in gelişimi beni kesinlikle gururlandırıyor. Çoğu zaman biraz aceleci yargılar ifade edilebilir. Barella, Inter'e geldi ve önemli bir gelişme kaydetti. Christian Eriksen'in durumun farkına vardıktan sonra biraz zamana ihtiyacı vardı. Her zaman en iyi seçimleri yapmaya çalışıyorum. Ivan Perisic, inanılmaz bir potansiyele sahip. Bazen kendisine daha fazla inanması gerekiyor. Bugünkü maç, önemli bir gelişme olduğunu kanıtladı. Böyle devam etmeliyiz"