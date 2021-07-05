Intercity Cup otomobil yarışlarının 3. ayağı sona erdi

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Park Spor Kulübü tarafından organize edilen yarışlar Intercity Platinum Cup, Intercity Gold Cup ve Intercity Silver Cup olarak 3 farklı kategoride düzenlenirken, organizasyona toplam 56 pilot katıldı.

Dokuz pilotun yarıştığı Platinum Cup’ta, Caterham yarış otomobilleriyle toplam 12 tur üzerinden 2 yarış yapıldı. Amatör pilotluğun bir üst basamağında yer alan Gold Cup’ta 23 pilot, Renault Megane araçlarla yarıştı. Silver Cup’ta ise profesyonel olarak piste çıkmamış yarışseverler Renault Clio otomobillerle mücadele etti.