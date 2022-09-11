İtalya Serie A'nın 6. haftasında geçtiğimiz gün Inter ile Torino karşı karşıya gelmişti. Mücadeleyi Inter Brozovic'in golüyle 1-0 kazanırken, Torino'da Emirhan İlkhan'ın gole sebebiyet veren hatası gündem yaratmıştı.

Mücadeleye 69. dakikada dahil olan ve gole kadar iyi bir performans gösteren genç futbolcu, 88. dakikada Brozovic'e gelen topta bir anlık tedirginlik yaşadı ve müdahale etmedi. Pozisyonun devamında Hırvat yıldızın topu filelere göndermesi ile Torino maçtan mağlubiyet ile ayrıldı.

Eleştirilerin odağında yer aldı

Golün ardından Emirhan İlkhan büyük üzüntü yaşarken sosyal medyada ve İtalyan basınından eleştirin odağında yer aldı.

Paylaşımda bulundu

Inter karşısında gole neden olan hatası üzerine Emirhan İlkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hatasından dolayı çok üzgün olduğunu dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı: "Hatamın sonucundan dolayı çok üzgünüm. Bu tür hataların bize yeni dersler verdiğini bilerek daha çok çalışmaya devam edeceğim. Destekleriniz için teşekkür ederim."

Emirhan İlkhan'ın paylaşımı şu şekilde:

Sezon başında Beşiktaş 'tan ayrılarak Torino'ya transfer olan 18 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Serie A'da toplamda 3 maçta forma giydi.



