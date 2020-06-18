İtalya Serie A'nın dev kulüplerinden Inter, oyuncu yetiştirdiği akademilerinden bir yenisini Türkiye'de açıyor. Inter Academy'nin dünya çapında genişlemesi kapsamında, Inter Academy Türkiye, bugün Türk grubu Altun Lojistik'e ait ortak 3H Spor Okulları ile işbirliği içinde başlıyor.

Türkiye'deki Inter Academy projesi, genç yerel oyuncuların ve antrenörlerin yetiştirilmesinde önemli bir adım olması bekleniyor. Inter Akademi sayesinde, Türk çocukları ve gençleri, Inter'in yüksek teknik standartlarını takip ederek kendi ülkelerinde kaldıkları sırada hem futbol hem de insani bakış açısıyla geliştirebilecekleri doğal bir ortamda büyüme ve eğitim fırsatına sahip olacaklar.

FC Internazionale Milano'nun Kurumsal CEO'su Alessandro Antonello, “Bu yeni ortaklığın doğuşu, Inter Akademi projesinin dünya çapında genişletilmesi sürecinde önemli bir adımı temsil ediyor. Inter, hem teknik hem de insani bakış açısıyla genç oyuncuları eğitmeye her zaman çok özenli olmuştur ve 3H Spor Okulları'nın desteği sayesinde Türk çocuklarının artık Inter'in koçluk standartlarıyla eğitim alma fırsatına sahip olacağı için mutluyuz” ifadelerini kullandı

Inter'in Türkiye'deki projesi, 6-17 yaş arası 400 çocuk ve gençten oluşuyor. Merkez ofisi Mersin'de olup, gelecekte Türkiye çapında genişleme hedefine sahip olması bekleniyor.