İnter transferi bitirdi! Yönetici açıkladı

Sky Sport'a konuşan Inter CEO'su Giuseppe Marotta, "Lautaro çok genç ve Inter'in gelecek beklediği bir oyuncu. O bu takımın yıldızlarından biri." dedi.

Mauro Icardi'nin durumu hakkında konuşan Marotta, "Evet, onu bekliyoruz. Dizindeki rahatsızlıktan kurtulur kurtulmaz takıma katılacak. Oyuncular harika profesyoneller ve görevlerini yapmak zorundalar. Ayrıca, Icardi hala bizim oyuncumuz" şeklinde konuştu.

Godin'in Juventus performansını değerlendiren Marotta, "Mutluyum. Görüşmelerimiz çok iyi ve ileriye doğru gidiyor. Bu skoru görmek güzel oldu. Yakında resmi olarak Godin ile iletişime geçeceğimizi düşünüyorum" dedi.(Ajansspor)