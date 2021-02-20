Dünya üzerinde yer alan birçok stat bulunmaktadır. Özellikle büyük takımların statları her zaman merak konusu olmuştur. Bu takımlardan biriside Inter takımıdır. Inter takımının stadı her zaman ilgi odağı olmayı başarmıştır.

Inter Stadı'nın adı nedir?

İtalya'nın dev kulüplerinden birisi olan Inter takımının kullandığı stat üst düzey statların arasında gösterilmektedir. Bu stadın ismi ise Giuseppe Meazza stadıdır. Ayrıca Inter takımının kullandığı bu stat aynı zamanda yine bir İtalyan devi olan Milan takımının kullandığı stat olarak da bilinmektedir. Milan takımı bu stada San Siro ismini vermiştir. Yani San Siro ve Giuseppe Meazza statları aynı stattır.

Inter Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Giuseppe Meazza stadyumu kapasitesi büyük ve kullanışlı olan statlardan birisidir. Bu stadın kapasitesi 75.923 kişiyi alacak kadar büyüktür. Yapılan tadilatlar ile stadın kapasitesi 80.000 civarına gelecektir. 1926 yılında inşa edilen bu stadın loca sayısı ise 304 tanedir. Çim ısıtması bulunan statta aynı zamanda kullanılan çim türü doğal çimdir.

Geniş kapasitesi ile ilgi çeken Giuseppe Meazza stadının bulunduğu şehir ise İtalya'nın Milano kentidir. Inter takımının ev sahipliği yaptığı maçlarda Giuseppe Meazza stadı kullanılmaktadır. Büyük bir takım olan Inter her sezon Avrupa Kupalarında boy gösteren bir takımdır. O yüzden Giuseppe Meazza stadı ideal bir stat olmuştur. Çünkü bu maç trafiğini karşılayacak kapasiteye sahip bir stat olarak Inter takımını çok iyi temsil etmektedir.