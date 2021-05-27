Inter, Simeone Inzaghi ile anlaştı
Inter'de sürpriz bir şekilde görevinden ayrılan Antonio Conte'nin yerine gelecek isim belli oldu. Lacivert siyahlıların Lazio teknik direktörü Simeone Inzaghi ile anlaşmaya vardığı ve İtalyan çalıştırıcıyla kısa süre içerisinde sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Serie A'da İnter'i 11 yıl aradan sonra şampiyon yapan İtalyan teknik direktör sürpriz bir şekilde takımdan ayrılmıştı. Lacivert siyahlılar, Conte'nin yerine gelecek ismi buldu.
Milano temsilcisi İtalyan teknik adam Simeone Inzaghi ile anlaşma sağladı. Inter'in 45 yaşındaki teknik adam ile yakın zamanda sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Lazio, Inzaghi'nin takımdan ayrıldığını açıklamıştı.
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5 yıldır Lazio'nun başında
Teknik direktörlük kariyerine 2010 yılında Lazio altyapısını çalıştırarak başlayan Inzaghi, 2016 yılından beri Lazio'nun A Takımı'nı çalıştırmakta. Başkent ekibi, Simeone Inzaghi yönetiminde geçen sezon 21 galibiyet, 5 beraberlik, 12 mağlubiyetlik performansla 68 puan topladı ve 6. sırada yer alarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.