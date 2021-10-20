Inter - Sheriff maç sonucu: 3-1

Şampiyonlar Ligi'ne Shakhtar ve Real Madrid galibiyetleri ile flaş bir başlangıç yapan Sheriff, ilk yenilgisini Inter'e karşı aldı. İtalyan ekibi Inter ise aldığı 3-1'lik galibiyet ile hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı.

Maçın 34. dakikasında Inter, tecrübeli golcüsü Edin Dzeko ile 1-0 öne geçti. İlk yarı Inter'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 51. dakikada Thill ile Sheriff maçta beraberliği sağlamayı başardı. ancak 58. dakikada Vidal farkı Inter lehine 2'ye çıkardı. 67. dakikada ise Stefan de Vrij maçın skorunu belirleyen golü kaydetti ve Inter sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Sheriff 6 puanda kalırken, Inter puanını 4'e yükseltti.







