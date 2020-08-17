Serie A'yı Juventus'un arkasında 2. sırada tamamlayan Inter, bir önceki turda Leverkusen'i kupa dışına itmişti. Bir ayı aşkın süredir sakat olan Matias Vecino ile Shakhtar maçı hazırlıkları sırasında sakatlanan Alexis Sanchez dışında takımda önemli bir eksik yok. En büyük gol silahları her zamanki gibi "Romelu Lukaku & Lautaro Martinez" olacak. Üçlü savunmanın önündeki Marcelo Brozovic bir kez daha büyük önem arz edecek. TD Antonio Conte; "Rakibimize saygımız var, hatta kupada şu ana kadar oynadığımız en zor rakip olacak ancak biz de yarı finale kadar hak ederek geldik ve hedefimiz finale yükselmek..." açıklamasını yaptı.

Mircea Lucescu zamanlarındaki Shakhtar neyse, şu anki de hemen hemen aynısı... Topa sahip ol, en geriden oyunu kur, orta alanı seri paslarla geç, son noktada iyi bir bitirici ile istediğini elde et. Frankfurt'a karşı sıkı savunma yapan Basel, Shakhtar karşısında 20 dakikada çözüldü. Başrolde Marlos vardı, kilit noktalara muhteşem paslar ve birini Junior Moraes bitirdi, diğerini ise Taison. Bu üçlüye Alan Patrick'i de katalım, Inter'i bitirme timi bu dört oyuncu olacak... TD Luis Castro; "Bu maça, yarı finale, büyük bir tutkuyla hazırlandık. Amacımız finale yükselmek..." dedi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Inter, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçı kazandı. (4 maç - 8 gol)

- Shakhtar, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 maçta da 2+ gol atmayı başardı. (5 maç - 14 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Inter Kazanır" oldu! %30'luk kesim Lukaku artısıyla Antonio Conte ve öğrencilerine güveniyor... %22'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.