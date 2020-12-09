Inter, Shakhtar Donetsk ile Şampiyonlar Ligi'nde en çekişmeli maçlara sahne olan B Grubu'nun son mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Grupta işler oldukça karışık. Real Madrid, Mönchengladbach, Inter ve Shakhtar Donetsk'in son maçlar öncesi gruptan çıkma şansı bulunuyor. Grupta 5 puanı bulunan Inter rakibini mağlup ederek rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Shakhtar Donetsk ise 7 puanla ikinci sırada yer aldığı grupta galip gelmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

Inter - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, saat kaçta?

San Siro'da bu akşam saat 23.00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 3'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

INTER - SHAKHTAR MAÇI İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYIN

Inter - Shakhtar Donetsk muhtemel 11'ler...

Inter: Handanovic, Skriniar, Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lukaku, Martinez

Shakhtar Donetsk: Trubin, Dodo, Bondar, Vitao, Matvienko, Marlos, Stepanenko, Kovalenko, Taison, Tete, Dentinho