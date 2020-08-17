Inter - Shakhtar Donetsk hangi kanalda saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında Inter ile Shakhtar Donetsk takımları finale kalmak için mücadele edecek. Almanya'da tek maç üzerinden oynanacak müsabaka sonrasında üstünlük kuran taraf finalde Sevilla'nın rakibi olacak

17 Ağustos 2020, Pazartesi 20:52 Son Güncelleme:
- A +
Inter - Shakhtar Donetsk hangi kanalda saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında İtalya'nın dev takımı Inter ile Uktayna'nın son yıllarda Avrupa'da önemli başarılara imza atan ekibi Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek. Düsseldorf Stadı'nda tek maç üzerinden oynanacak müsabaka sonrasında üstünlük kuran taraf finalde Sevilla'nın rakibi olacak

Inter - Shakhtar Donetsk saat kaçta?

Inter ile Shakhat Donetsk maçı 17 Ağustos Pazartesi saat 22:00'de başlayacak ve maçı şifresiz olarak beIN Sports Haber kanalından yayınlanacak

İlk 11'ler belli oldu!

Inter: Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lukaku, Martinez

ShakhtarDonetsk: Pyatov, Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko, Antonio, Stepanenko, Marlos, Patrick, Taison, Moraes


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...